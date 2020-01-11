Самонкин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцирован авантюрой США

Москва, 11 января. Трагедия с украинским «Боингом» случилась в результате преднамеренной провокации США, которая привела к «человеческой ошибке». Такую позицию выразил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

«Действительно, человеческий фактор имеет место в данной ситуации. Поскольку назревший конфликт привел к активизации разведывательных беспилотников США в регионе, эта версия кажется наиболее правдоподобной: американские беспилотники могли осуществить провокацию, двигаясь тем же курсом, что и украинский самолет», — заявил он в интервью «ПолитРоссии».

Политолог подчеркнул, что главной причиной крушения следует считать агрессивную политику США в Ближневосточном регионе.

«Конфликт на Ближнем Востоке был спровоцирован авантюрой США, которые убили иранского генерала на территории Ирака. И если Штаты все это не начали бы, то трагедии бы не случилось. Все это стало продолжением продвигаемой Вашингтоном политики, в результате которой было осуществлено вторжение в Ирак, где им якобы угрожали», — отметил специалист.

По мнению Самонкина, атака Ирана на американские базы в Ираке показала всему миру, что Вашингтону можно и нужно противостоять.

«В данной ситуации США, показав свою беспомощность перед Ираном, полностью дискредитировали себя, и они больше не являются каким-то гегемоном, которым себя позиционируют», — добавил собеседник издания.

Иран, в свою очередь, атаковав американские базы, продемонстрировал свою реальную силу, считает политолог. Самонкин указал на то, что Вашингтон до сих пор скрывает информацию о своих реальных потерях. По его словам, после подобных действий США должны оставить Ближний Восток и прекратить информационные провокации.

«Действия США на Ближнем Востоке носят исключительно разрушительный характер. При всех их преступлениях, которые они совершили в отношении Ирака, Ирана, Ливии и других стран, где было осуществлено вторжение для смены режима, я думаю, всему мировому сообществу стоит поднять вопрос о выводе американского контингента с Ближнего Востока, а в первую очередь с территории Ирака», – резюмировал политолог.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. 11 января ВС Ирана объявили, что лайнер был сбит случайно. Пассажирский самолет был замечен рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и принят за вражеский объект.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил глубокие сожаления о допущенной ошибке и пообещал довести расследование авиакатастрофы до конца и привлечь виновных к ответственности.

Отношения между Ираном и США резко обострились в начале января, после того, как американская авиация по личному распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа убила командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Иран пообещал Вашингтону отмстить за гибель военачальника и в ответ 8 января атаковал военные базы США в Ираке.