Американские ученые назвали белковую диету опасной для организма

Лос-Анджелес, 11 января. Американские ученые из Университета Чикаго назвали белковую диету опасной для человека. Она может спровоцировать развитие различных болезней.

Специалисты считают, что белковая диета повышает риск заболевания раком или сахарным диабетом. Диета подразумевает потребление продуктов с высоким содержанием белков.

При этом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный жир. Во время белковой диеты человек может почувствовать ломоту в теле, упадок сил и снижение когнитивных способностей.

Ученые подчеркивают, что план питания, в основе которого лежат белки, помогает избавиться от лишних килограммов. Но у него есть обратная сторона, пишет издание Deita.ru.

Специалисты провели тесты с участием тысячи добровольцев в возрасте 50-65 лет. Люди, которые выбрали белковую диету, могут преждевременно умереть в 75 случаях из 100.

Вероятность заболеть раком увеличивается в четыре раза. Ученые также сравнили опасность белковой диеты с ежедневным курением. Смертность мясоедов и любителей рыбы на 20% выше по сравнению с людьми, которые питаются полноценно.

Ранее известный диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые снижают риск заболевания раком желудка. По ее словам, это красный перец чили, имбирь, розмарин.

Специалист добавила, что полезно есть плов с куркумой и регулярно употреблять чеснок. Среди приправ, которые часто используют в восточной кухне, много полезных для желудочно-кишечного тракта человека.