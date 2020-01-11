Экс-депутата Рады Черновол высмеяли в Сети за угрозы Путину

Москва, 11 января. Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол вновь записала ролик с автоматом в руках и пообещала Украине новую революцию.

«Я ветеран трех революций и скоро нас ждет новая. Потому что я верю в украинский народ, который всегда выходил на Майдан. Еще немного, и люди осознают ошибку, принятую на прошлых выборах, когда бессознательно привели к власти партию капитуляции перед Россией», — заявила она.

Объясняя наличие в кадре автомата, Черновол подчеркнула, что огнестрельное оружие ей нужно, чтобы угрожать президенту РФ Владимиру Путина.

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на подобный перфоманс. Некоторые комментаторы поставили неутешительный диагноз экс-парламентарию, усомнившись в ее вменяемости.

«Безнадега в голове», «Силовым структурам и медучреждениям надо объединить усилия», «Диагноз полностью соответствует медицинскому заключению», — шутят в соцсетях.

Это уже второй ролик, где Черновол, одетая в красное платье, с автоматом в руках обещает стране новый госпереворот. Первый она выложила в Facebook в начале декабря прошлого года, незадолго до встречи президента Украины Владимира Зеленского и Путина на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Автомат бывшему депутату Рады подарил ее муж незадолго до своей смерти в Донбассе. В 2017 году глава МВД Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9». Как сообщают украинские СМИ, это противоречит украинскому законодательству. Женщина имеет диагноз шизоаффективное расстройство и некоторое время назад стояла на учете у психиатра, а закон запрещает таким людям владеть огнестрельным оружием.