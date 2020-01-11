Сенатор Джабаров призвал не верить Трампу, собравшемуся наладить торговые отношения с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что США необходимо налаживать торговые отношения с Россией. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным отношениям Владимир Джабаров уверен, что это всего лишь предвыборное заявление главы Белого дома, за которым ничего не последует.

В интервью Fox News Дональд Трамп сказал, что США «в состоянии торговать с Россией».

«Считаю, мы можем поладить с Россией после того, как охота на ведьм... закончилась и они (команда спецпрокурора Роберта Мюллера, искавшая «российский след» в победе Трампа на президентских выборах 2016 года. — Прим. ФАН) потратили $45 млн и не нашли ничего», — сказал американский лидер.

Но в комитете по международным отношениям верхней палаты российского парламента убеждены, что эти слова Трампа ничего не значат.

«Мы уже слышали эти слова во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году, — напомнил первый зампредседателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. — Он обещал улучшить отношения с Россией, но даже если у него действительно было такое желание, по факту ничего не получилось. Ни одного полноценного российско-американского саммита за четыре года президентства Трампа не было, западные санкции против нашей страны, наоборот, усилились».

В комментарии Федеральному агентству новостей сенатор расценил слова американского президента как предвыборное выступление.

«Таким заявлениям не следует доверять. Как показывает практика, это не более, чем пустые слова. Все, что сейчас делает и говорит Трамп, — ради голосов на выборах. В реальности для улучшения отношений с Россией он ничего не сделал, хотя возможности были. Но он предпочел вводить санкции», — добавил сенатор Джабаров.

Напомним, о налаживании отношений с Россией Трамп высказывался и в конце 2019 года на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном. Он сказал, что Вашингтон по-прежнему стремится к выстраиванию добрых взаимоотношений с Москвой, в частности — в сфере ядерного разоружения. Однако после этого США ввели санкции против «Северного потока — 2», которые в очередной раз показали, что дружить с Россией США все-таки не собираются и верить им — нельзя.