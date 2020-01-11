Кнутов заявил о попытке США выдумками о Су-57 поднять рейтинг своей военной техники

Москва, 11 января. Издание The National Interest выдумками о якобы небоеспособности перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 пытается поднять рейтинг американской техники. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Журналисты издания объявили, что Су-57 якобы «не способен противостоять» американским F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Причиной тому, на их взгляд, является низкое финансирование, отсутствие многосерийного производства и затягивание разработки.

Однако, как отметил Кнутов, заявления западной прессы не имеют ничего общего с действительностью. Он напомнил, что истребитель только принимается на вооружение, что, разумеется, требует времени и доработок. Кроме того, вскоре появится новое ракетное вооружение.

Эксперт подчеркнул, что Россия не устраивает гонки, поскольку они всегда негативно сказываются на качестве.

«Я полагаю, что это выдумки The National Interest для того, чтобы поднять рейтинг американской техники», — цитирует его Nation News.

Кнутов не исключил, что американцы решили фейками выставить российский истребитель в плохом свете после того, как им заинтересовались страны, а Алжир, например, начал закупку. При этом Су-57 превосходит F-35 по целому ряду характеристик.

«После доработки он будет превосходить и остальные самолеты в мире, и это признавали даже в Китае», — заключил эксперт.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что в настоящее время проводятся интенсивные испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Генерал-майор, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Михаил Макарук назвал самолет технологическим прорывом России и важным звеном в развитии ВКС страны. По его словам, истребитель вскоре получит внушительное обновление. В частности, будет увеличена эффективность ракетного вооружения по точности и дальности применения, улучшится маневренность аппарата