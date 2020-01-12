Трагические последствия провокации США на Ближнем Востоке. Тема недели. ФАН-ТВ

В Новый год со старыми замашками. Рулевой Соединенных Штатов Дональд Трамп на заре 2020-го так разошелся, что чуть было не разжег Третью Мировую. Неуклюжий политик вновь сунулся на Ближний Восток, позабыв, что это — дело тонкое. Жертвой для очередных нападок стал давний антагонист Вашингтона Иран. Еще в 2018-м Белый дом вышел из ядерной сделки с Тегераном. С тех пор США обвиняли исламскую республику во всех смертных грехах: от атаки на нефтяной завод в Саудовской Аравии до тайного производства «оружия шайтана». На излете минувшего года Штаты узрели иранский след в ракетном обстреле американской авиабазы в иракском Киркуке. Ответственность за нападение Вашингтон бездоказательно возложил на шиитское движение «Катаиб Хезболла» и его куратора — спецподразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции. Между тем именно эти военизированные силы успешно боролись с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 и действовали в пику проамериканским суннитским формированиям, оппозиционным президенту Башару Асаду.

Но Штаты было уже не унять. Без малейших рефлексий Пентагон ударил по «Хезболле» в Ираке и Сирии. 25 смертей. По меньшей мере, 55 раненых. На пороге Нового года Багдад побагровел от многотысячных антиамериканских протестов. Активисты с требованиями прекратить звездно-полосатую агрессию чуть ли не взяли штурмом посольство США в Ираке. Трамп обвинил в подстрекательстве опять же Тегеран, и направил на Ближний Восток тысячи военных. Американский главарь без суда и следствия, что называется, на эмоциях, вынес приговор и о хладнокровном устранении объекта «Тень». Под этим псевдонимом скрывался известный иранский военачальник генерал-майор Касем Сулеймани, командующий «Аль-Кудс». Его, легенду, национального героя Ирана, о котором снимали фильмы и слагали песни, Трамп причислил к террористам, хотя именно с ними до последнего боролся сам военачальник. Сулеймани и иранские спецслужбы наравне с российскими и сирийскими коллегами участвовали в спасении российского летчика Константина Мурахтина, самолет которого сбил F-16 турецких ВВС.

3 января генерал-майор официально прибыл на территорию Ирака по приглашению премьер-министра. Когда кортеж покидал международный аэропорт Багдада, автоколонну атаковал американский беспилотник. В результате ракетного удара Касем Сулеймани и его соратник погибли. Прикрываясь благими намерениями, Вашингтон с позиции международного права совершил вопиющий акт государственного терроризма. Соединенные Штаты резко осудил весь здравомыслящий мир.

Стороны конфликта начали сыпать взаимными угрозами. Месть Тегерана не заставила себя ждать. 8 января Иран ударил по американским базам в Ираке. Операция ожидаемо получила название «Мученик Сулеймани». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал это «пощечиной американцам». Показательно, что Тегеран предупредил о своем ударе иракскую сторону и выбрал мишени так, чтобы избежать значительного урона и жертв. Дабы не дать повода для ответного удара. Припугнул, одним словом. Скорее всего, это было громкое заявление непримиримой позиции и готовности отстаивать свою правду до конца, а никак не попытка эскалации конфликта. Однако даже такой вызов остудил прежний пыл задиристого Трампа. Ведь со времен Перл Харбора ни одна страна не наносила удар по Штатам.

Вечером того же дня американский президент, получив сдачу от Тегерана, выступил с обращением к нации. В нем по инерции прозвучали угрозы введения очередных санкций против Ирана, но не было ни слова о незамедлительном возмездии. Тем более о новом «крестовом походе» на Ближний Восток. Похоже, мистер президент неожиданно осознал, учитывая печальный опыт своих предшественников, что новоявленная «Буря в пустыне» накануне президентских выборов очков ему не принесет. А мифа о якобы уничтоженном «террористе №1» аль-Багдади для удовлетворения непритязательного избирателя будет вполне достаточно.

«По сути, страна третьего мира нанесла удар по американской военной базе и не получила ничего в ответ, даже попытки силового давления не было. Иными словами, США оказались не готовы к ударам со стороны страны третьего мира, и именно так это воспримется во всем мире, а все остальное от лукавого. Были там жертвы или нет, мы не знаем, и в ближайшее время вряд ли узнаем. Причина очень простая — для США признать, что там погиб хотя бы один военнослужащий или получил ранения, означает только одно — усугубить положение с потерей своего статуса гегемона», — пояснил председатель Союза геополитиков, военный эксперт Константин Сивков.

После такого «щелчка по носу» сдувшиеся Штаты Америки вынуждены признать: мир вовсе не однополярен, каким его видит дальтоник Вашингтон, привыкший прогибать под себя страны и континенты. Иран не собирается плясать под дудку США, и теперь, сняв ограничения на развитие своей ядерной программы, заявляет о себе как о неуязвимом для Штатов ключевом игроке на Ближнем Востоке. Тегеран ясно дал понять: безнаказанность американских военных в регионе никто терпеть не собирается, а потому им лучше подобру-поздорову уносить из региона ноги. А чтобы Трамп по обыкновению не дал задний ход, Палата представителей Конгресса США ограничила военные полномочия морально неустойчивого президента. Спикер парламента Нэнси Пелоси и ее сторонники назвали ракетный удар США по иранскому генералу Касему Сулеймани чистой провокацией, создавшей риски для американских военных и дипломатов.

Нелогичные действия Трампа на Ближнем Востоке уже привели к трагедии мирового масштаба: 8 января самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение буквально через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент Штатов Трамп и премьер-министр Канады Трюдо еще до обнародования официальных данных расследования заявили, что украинский «Боинг» сбила иранская ракета. Американская газета The New York Times даже опубликовала видеозапись, на которой якобы запечатлен этот момент.

Позже иранская сторона подтвердила ужасную гипотезу. Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно», заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. На своей странице в Twitter он написал, что причиной крушения украинского «Боинга 737» стала «человеческая ошибка».

«Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе», — заявил министр иностранных дел Ирана.

По сообщениям генерального штаба вооруженных сил Ирана, украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции. В «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке, воздушно судно приняли за «вражескую цель». Глава МИД Ирана принес свои извинения и соболезнования семьям погибших в трагедии.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять все необходимые меры для компенсации за сбитый по ошибке самолет. Кроме того, иранский лидер заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы. Политик также высказался о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», — подчеркнул президент Ирана.

Многие авиакомпании, в том числе наш «Аэрофлот», еще с начала американской агрессии на Ближнем Востоке приостановили полеты над районом Персидского залива. В целях безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.