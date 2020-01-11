Количество нарушений ПДД в России достигло 100 миллионов в 2019 году

Москва, 11 января. Госавтоинспекция выписала более 100 миллионов штрафов за 9 месяцев 2019 года. Самыми многочисленными оказались постановления за превышение скоростного режима. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Чаще всего участники дорожного движение попадались на превышении скорости, несоблюдении требований дорожных знаков и разметки, а также игнорировали красный сигнал светофора, передает телеканал «360».

Кроме того, россияне грешили парковкой в неположенном месте и пренебрегали ремнями безопасности, совершали поездки на мотоциклах без шлемов. Постановления выписывались на водителей транспортных средств с тонировкой.

Ранее ФАН сообщал, что поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД при проверках, вступили в силу в России. В соответствии с изменениями, водители могут при проверках предъявить полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном формате.