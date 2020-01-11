Певец Шура оценил идею Минпросвещения о новых школьных отметках

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. Если он будет принят, российские учителя по новым правилам вместо привычных оценок смогут ставить «зачтено» за такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и физкультура. Корреспондент Федерального агентства новостей попросил певца Шуру прокомментировать возможное нововведние и рассказать, насколько ему было важно получать оценки на школьных уроках музыки.

«На уроки музыки в школе никто никогда внимания не обращал. Многие их пропускали, а ходили только те, кому действительно это нужно было. К оценкам по музыке всегда относились как к чему-то формальному. Вот мне лично было важно получить реальную оценку. И нас таких было трое в классе», — вспомнил Шура.

Ольга Васильева также высказала свое личное мнение по поводу нововведения, которое ранее практиковалось в некоторых школах, но при получении аттестата все оценки все равно сводились к пятибалльной или другой привычной для школы шкалы оценок. Министр просвещения считает, что «ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха неверно», чем поделилась на общероссийском родительском собрании. А затем прокомментировала «Российской газете, что гораздо удобнее оценивать учеников по шкале «зачет-незачет».

Певец Шура, вспомнив детство, рассказал, что основной массе его одноклассников было все равно, какую оценку они получат на уроке музыки. И родители тоже относились к этим оценкам совершенно равнодушно.

«Родителям было плевать. Только те, кому действительно нужен был предмет, ждали этой оценки как чего-то значимого. Но в моем классе речь шла только обо мне и еще двух моих одноклассниках», — вспомнил певец.

Собеседник ФАН отметил, что лично ему школьные уроки музыки помогли впоследствии стать талантливым музыкантом. Он их не прогуливал. Вопрос в итоге сводится к тому, как сам ученик относится к предмету, уверен певец.

В министерстве просвещения подчеркнули, что выбор по форме оценивания успеваемости по вышеперечисленным предметам все равно будет оставаться за школой.