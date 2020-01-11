Эксперт Михайлов назвал авиакатастрофу в Иране следствием провокации США

Москва, 11 января. Крушение украинского «Боинга-737» в Иране стало следствием провокации США, считает военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Лично я считаю, что была американская провокация, потому что в этот момент в воздухе находилось более десяти беспилотников. И сами перемещения этих воздушных средств провоцировали иранские ВВС, тем более это были ударные беспилотники, которые всегда могли начать обстрел», — сказал эксперт в беседе с Nation News.

При этом США «выжмут» сложившуюся ситуацию в свою пользу, и, как считает Михайлов, скорее всего, американцы начнут ставить условия.

Говоря о конфликте между Тегераном и Вашингтоном, аналитик отметил, что Иран смог показать достойное ракетное вооружение.

«Мы видели фотографии американских баз, и там нанесен серьезный урон, все ракеты попали в цель. Так что Иран продемонстрировал свою силу духа, не все примут такое решение», — добавил он.

Таким образом Иран смог продемонстрировать всему миру, что эскалации США можно положить конец. И те государства, которые стали жертвами вмешательства американцев в их дела, могут воспрянуть духом.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В субботу ВС Ирана сообщили, что лайнер случайно был сбит. Воздушное судно пролетало рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и было принято за вражеский объект. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с авиакатастрофой и пообещали, что виновные в трагедии будут обязательно наказаны.

Отношения между Ираном и США обострились в начале января, когда американские силы по личному распоряжению президента США Дональда Трампа убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ на преступные действия Иран атаковал военные базы США в Ираке.