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Африка

Путин обсудил Ливию с наследным принцем Абу-Даби

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Путин обсудил Ливию с наследным принцем Абу-Даби

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ливии.

Российский лидер подчеркнул необходимость активизировать усилия для скорейшего прекращения огня в африканской стране.

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