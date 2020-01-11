Путин обсудил Ливию с наследным принцем Абу-Даби

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ливии.
Российский лидер подчеркнул необходимость активизировать усилия для скорейшего прекращения огня в африканской стране.
Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ливии.
Российский лидер подчеркнул необходимость активизировать усилия для скорейшего прекращения огня в африканской стране.
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