Подписчики раскритиковали Сябитову за совет о сексе

Москва, 11 января. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась секретами обольщения. Телесваха заявила, что мужчины готовы прощать женщинам любые недостатки, если те удивляют их в спальне.

В своем Instagram самая известная сваха страны рассказала представительницам прекрасного пола, что они могут буквально затмить все шероховатости в отношениях «страстной любовью и пылким сексом».

«Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса», — констатировала она.

В качестве примера «семейных проблем» ведущая привела неумение готовить, вести хозяйство, «талант» моментально спускать зарплату, вести продолжительные беседы с подругами, а также периодические женские глупости.

Свои рассуждения Сябитова сопроводила пикантными снимками с бывшим возлюбленным, итальянцем Пеппино. В отношениях телеведущая ласково называла его Пеппи и обрела с ним долгожданное счастье, однако роман оказался скоротечным и закончился уже через пару месяцев. От страстных отношений остались яркие воспоминания и снимки поцелуев.

С публикацией телесвахи согласились не все. Многие раскритиковали ее за поверхностное мнение и за то, что она свела все тонкости взаимоотношений к одной потребности.

«Роза, век живи — век лечись. Это о тебе», — заявила sashaur1968 «Не сексом единым живет человек», — заметила elenaprimudray76. «Одно на уме у Сябитовой», — написала galina_medvedeva28. «Да не считают они так! Не выдумывайте ничего за них», — попросила marinastarny.

В свою очередь, Сябитова поспешила ответить на критику.

«Девочки! Зря вы на меня злитесь. За что купила, за то и продаю. Почитайте комментарии мужчин. Они почему-то согласны?» — написала она.

Ранее Сябитову высмеяли за советы о том, как встретить будущего мужа в Новый год, напоминает «Утро.ру». За примитивные рекомендации и отсутствие личной жизни телеведущую назвали сапожником без сапог.