Подписчики раскритиковали Сябитову за совет о сексе

Практически все представители мужской половины человечества считают, что все проблемы в семье можно решить с помощью секса. Другими словами, мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелая хозяйка, тратите за один день всю зарплату, часами смотрите сериалы и болтаете по телефону, обо всем рассказывает подругам, и временами бывает глупа, если вы компенсируете эти недостатки страстной любовью и пылким сексом. Вы согласны с мужчинами? #розасябитова #свахасябитова #советысябитовой #сватовство #каналсваха #отношения #семейныеотношения #секс

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Jan 10, 2020 at 2:27am PST