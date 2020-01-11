США ввергли Ближний Восток в кровавый хаос. Колонка Голоса Мордора



А ведь шанс на мир был. И шанс приличный, хотя и не стопроцентный. Ядерная сделка с Ираном открывала очень многие двери — как для самой страны, так и для всего остального мира. Началось бы все с торговли и деловых отношений, которые, кстати, сразу активизировались после того, как соглашение по ядерной программе было достигнуто. В страну потекли инвестиции, народ вздохнул с облегчением. Началась бы торговля, Иран постепенно все больше открывался бы миру. Впрочем, надо признать, что он никогда не был особо закрытой страной. Да и с правами человека там дела обстоят куда лучше, чем во многих странах — близких друзьях и союзниках США. Режим Тегерана хоть и жесткий, но далеко не людоедский и имел тенденцию к постепенному смягчению.

Риторика Израиля в отношении Ирана — по большей части только риторика, и в итоге разрешился бы и этот вопрос. Конечно, сейчас это выглядит фантастикой — нормализация отношений между Ираном и Израилем, но мир меняется так, что события, которые происходят сейчас, еще лет двадцать назад выглядели безумным бредом. В нормализации отношений вполне могла поучаствовать и Россия, которая имеет хорошие отношения с обеими странами. К слову, и в самой Исламской Республике тоже живут евреи. Живут нормально, имеют свои синагоги, и все их права соблюдаются. В Иран потекли бы туристы со всех стран мира. На земле, которая является одной из колыбелей человеческой цивилизации, есть что посмотреть. В общем, перемены к лучшему могли состояться, и это было бы абсолютным благом для всего мира.

Иран сыграл огромную роль в разгроме террористического «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Во многом он один из авторов этой победы. Страна заплатила за нее большим количеством жизней своих граждан, которые воевали с ИГИЛ1 в Ираке и Сирии, между прочим, зачастую в одних рядах с американскими солдатами. А одним из символов этой победы стал иранский генерал Касем Сулеймани, погибший недавно в результате террористического акта в аэропорту Багдада.

Но кому-то, видимо, претит сама мысль о спокойном Ближнем Востоке. Кому-то нужен постоянный хаос, напряженность на грани войны, кровь и боль людей. Для какой цели? А вот тут, как любят говорить бизнесмены из той самой страны, «ничего личного, только бизнес». И это действительно так. «Мировому гегемону» всегда было плевать на страны и их население. Все это рассматривается только как инструмент для извлечения прибылей. А контроль проще всего осуществлять с помощью управляемого хаоса. Недавно один из высших американских чиновников заявил, что США не нужна ближневосточная нефть. И это правда. Страна сейчас вполне обеспечивает себя нефтью сама. Топливо ей не нужно. Зато Америке необходим контроль над нефтью. Контроль над одним из самых важных энергоносителей, от которого зависит весь мир. Им важен контроль над денежными потоками, которые генерирует торговля нефтью, в конце концов, понятие «нефтедоллар» еще никто отменял. И в ближайшее время не отменит.

Факт в том, что США зависят от Ближневосточного региона. Зависят очень сильно. Экономически и политически. И пойдя на мир с Ираном, Штаты неизбежно понесли бы издержки, пусть и относительно небольшие и, наверное, временные. В итоге мир все равно обернулся бы выгодой, в том числе и для США. Но, видимо, Америка не готова терпеть даже небольшие издержки либо это инерция, привычка осуществлять свою власть над миром такими методами. Возможно, в США просто представить не могут, что все может быть по-другому. Проблема лишь в том, что «мировой гегемон» уже не является таковым. Никакой «гегемонии» США нет и в помине. И возможности их контролировать что-либо вызывают серьезные сомнения. Поэтому получается классический вариант — слон в посудной лавке. Но с одной разницей — слон этот крайне агрессивный и жадный.

Иран признал, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит его системой ПВО. Сбит непреднамеренно. Произошла огромная трагедия, унесшая столько человеческих жизней. И вроде бы понятно, что виноваты иранские военные, которые, возможно, были на нервах и запаниковали. Но если подумать, то украинский «Боинг» — жертва целой цепи событий, которую запустил вовсе не Иран.

Не будем даже залазить далеко в исторические дебри, хотя можно было бы сделать и это. Но начать отсчет с выхода США из ядерной сделки с Ираном будет достаточно. В один момент оказались перечеркнутыми усилия дипломатов многих стран. Против Исламской Республики вновь ввели санкции, началось давление на Европу, которая из сделки не выходила и желала сотрудничества с Тегераном. Снова началась воинственная риторика, притом что Иран честно выполнял все условия сделки. Ситуация развилась к тому, что США убили в аэропорту Багдада иранского госчиновника высочайшего ранга, генерала Касема Сулеймани. Убили, фактически совершив теракт. И вот с этого момента события приняли необратимый характер. Стало совершенно ясно, что какая-либо трагедия обязательно произойдет, было неясно лишь, какая и каких масштабов. И можно со всей уверенностью сказать, что украинский «Боинг» попал под прицел ракеты именно в этот момент. Да, безусловно это вина иранских военных. Но виноваты ли они одни? И можно ли соизмерить их вину с виной тех, кто вверг целый регион планеты в кровавый хаос, частичкой которого стала и катастрофа пассажирского самолета над Тегераном?

1 Организация запрещена на территории РФ.