Дудчак осудил безразличие организаторов незаконных акций в Москве к соратникам и горожанам

Москва, 11 января. Наказание для организаторов незаконных акций, которые прошли в Москве летом прошлого года, могло бы быть более суровым, считает политолог и экономист Александр Дудчак.

Он считает, что поступать с провокаторами, которых не заботит состояние города и комфорт его жителей, следует по всей строгости закона.

Дудчак обратил внимание, что организаторам акций безразлична судьба тех, кто по их призыву вышел на улицы столицы. Вдобавок они просят «сброситься» на выплату выписанных им штрафов.

«Это их личное дело, особенно если находятся «буратины», которые готовы помогать и закапывать свои заработанные деньги», — цитирует эксперта «Слово и Дело».

По словам Дудчака, несанкционированные акции проводятся во многих странах мира, но идти на поводу у них не стоит. Он напомнил, что у граждан есть законный метод проявления своей позиции — согласованные митинги или участие в голосовании на выборах.

Однако находятся те, кто незаконными акциями пытается навязать свое мнение, отметил политолог. Помогают им сторонние, заинтересованные силы, оказывающие финансовую, логистическую поддержку и информационное освещение, констатировал Дудчак.

Незаконные акции устроили летом в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Полиция действовала наиболее мягко и применяла силу лишь в ответ на агрессивные провокации, которые угрожали жизни и здоровью граждан. Тогда как в Европе, например, уличные протесты разгоняли слезоточивым газом.