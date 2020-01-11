Украина требует от Ирана полного признания вины за сбитый Боинг. События дня. ФАН-ТВ

Признание Ирана Киев ждет от Тегерана официальных заявлений, выплат компенсаций и возвращения тел погибших. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодняшнее утро он назвал не добрым, но оно принесло правду. Иран признал свою вину в крушении украинского «Боинга-737». Как сообщил глава республики Хасан Роухани, причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка», которая произошла из-за конфликта с США. Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале года, когда по приказу Трампа американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани. Из-за угроз Штатов в республике объявили повышенную боевую готовность. 8 января украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом и Иран принял судно за вражеское. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Президент исламской республики Хасан Роухани пообещал в скором времени завершить расследование авиакатастрофы и привлечь виновных к ответственности.

Новый султан Омана В Омане назначили нового султана. Им стал бывший министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид. Новый правитель государства уже принес присягу в Совете Омана и готов к выполнению своих обязанностей. Прежний султан Кабус бен Саид Аль Саид ушел из жизни 10 января после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 79 лет. 50 из них он возглавлял государство. С сегодняшнего дня в Омане объявлен трехдневный траур.

Выплаты Украине 82 млн долларов. Столько Россия должна заплатить Украине по крымскому вопросу. Это ответ Швейцарского суда, который оставил в силе решение Женевского арбитража. В апреле прошлого года он обязал нашу страну выплатить кругленькую сумму 12 украинским компаниям. Это компенсация за потерю имущества после воссоединения Крыма с Россией. Кстати, это уже не первая претензия, которую предъявляют на Украине. Последний случай произошел вчера. «Нафтогаз» решил подать новые иски к нашей стране по поводу потери активов на полуострове. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, сумма компенсации может достигнуть 7 млрд долларов. В «Нафтогазе» считают, что после воссоединения Крыма с Россией он понес большой ущерб.