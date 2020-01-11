Акулы съели молодого немецкого футболиста на отдыхе в Австралии

Канберра, 11 января. Молодого немецкого футболиста Эрика Биригитти съели акулы, когда спортсмен отдыхал в Австралии вместе с друзьями, пишет El Caso.

Инцидент произошел 2 января на пляже Twilight Beach, где стоят таблички с предупреждением об акулах. По данным СМИ, футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся.

Он упал в воду, и его унесло в море. Падение Эрика в море видели его друзья, они попытались спасти товарища. Ребята вызвали полицию и спасателей.

Оперативная группа нашла останки футболиста только ночью. По предварительным данным, в открытом море на Биригитти напали акулы.

Биригитти играл за американский ФК «Гастинг Бронкос», парню был 21 год.

Ранее у берегов Австралии произошел еще один инцидент. Два туриста из Великобритании пострадали при нападении акулы: хищница откусила ступню одному мужчине и нанесла ранения другому в области головы.

Британцам повезло больше, чем немецкому футболисту, им удалось выжить после встречи с акулой.