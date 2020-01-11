Клинцевича рассмешило заявление украинского эксперта о Черноморском флоте

Москва, 11 января. Заявление украинского эксперта Юрия Романюка о «плачевном» состоянии Черноморского флота России — смехотворная попытка выделиться, считает член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что на фоне учений, которые прошли на днях у побережья Крыма в присутствии президента России Владимира Путина, заявления о якобы плохом состоянии Черноморского флота звучат смешно.

«Это отдельные идиоты в политическом экстазе, которых на Украине, к сожалению, много», —сказал Клинцевич в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил, что в ходе учений было проведено большое количество пусков самых современных крылатых и баллистических боеприпасов с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок.

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Черноморский флот уступает военно-морским силам Турции и Румынии, напомнил «Царьград». При этом, как утверждает украинский эксперт, подводные лодки — якобы единственное, что есть у России.

Военный эксперт Игорь Никулин, комментируя Федеральному агентству новостей заявление Романюка, констатировал, что сейчас в распоряжении российского флота новейшие подводные лодки, корабли новых серий, поэтому высказывание украинца — очередная болтовня. Кроме того, за последние 10-15 лет наблюдаются серьезные сдвиги в отечественном кораблестроении, добавил спикер.