КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского «Боинга» в Иране

Тегеран, 11 января. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за крушение самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Бригадный генерал признался, что болезненно воспринял сообщение об авиакатастрофе.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — сказал глава ВКС КСИР.

Самолет МАУ потерпел крушение 8 января в 5.44 по московскому времени. Лайнер был сбит ракетой спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

В субботу власти Ирана сообщили, что к трагедии привела «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что сбили самолет, пролетавший вблизи военного объекта КСИР, средства ПРО Ирана, которые были приведены в состояние повышенной боевой готовности и ожидали удара от США.

Многие эксперты и политики пришли к выводу, что именно провокации Вашингтона привели к гибели людей. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров напомнил, что обстановка в регионе и отношениях США и Ирана накалилась после убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Политолог Владимир Шаповалов не исключил, что причиной катастрофы мог стать американский беспилотник MQ-9 Reaper, с помощью которого Вашингтон подставил Тегеран.