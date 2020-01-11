Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки

Дамаск. 11 января. Больше 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 131 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 245 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 886 человек», — сообщается в бюллетене ЦПВС.

Беженцы активно возвращаются в Сирию, но значительная часть пока остается за ее пределами. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 5 января 2020 года более 6 миллионов официально зарегистрированных сирийских беженцев продолжали находиться в 45 иностранных государствах.

В настоящее время в Сирии активно идет восстановление инфраструктуры, проводятся гуманитарные акции, которых, по последним данным Минобороны России, было проведено 2325. Кроме того, в стране продолжается совместное российско-турецкое патрулирование.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственным войскам страны удалось освободить практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и начать процесс восстановления. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были ликвидированы при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.