Сирия, 11 января. ВВС коалиции США атаковали позиции иранцев в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики арестовали 20 человек в Хасаке в рамках насильственной вербовки. В результате взрыва в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре пострадали мужчина и ребенок, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям боевиков вооруженной оппозиции на северо-западе от Алеппо; задействовали авиацию в Идлибе; провели новый этап подрывных работ в городе Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: заявляет об уничтожении БПМ САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: задержали около 20 сирийцев в рамках принудительной мобилизации в Хасаке.

Международная коалиция: атаковала позиции иранских формирований в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

К северо-западу от административного центра провинции возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения сил правительственных подразделений и их союзников с одной стороны и боевиков исламистских бандгрупп с другой. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), бойцы проасадовских военизированных формирований открыли огонь из РСЗО и артиллерии по военным объектам исламистов в горном районе Маарет Аль-Артик. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

Тем временем агентство новостей Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо и его пригородах. Саперы САА занимались ликвидацией СВУ и боеприпасов исламистов, обнаруженных после их отступления из районов Аль-Мидан и Ар-Рамуса, в период с 8.00 до 14.00. Как известно, территория административного центра провинции полностью перешла под контроль правительственных войск в конце 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в Twitter (NagiNajjar) сообщает о том, что военные самолеты западной коалиции во главе с США перешли от работы в зонах контроля курдских боевиков к вылетам над районами, занимаемыми проправительственными иранскими формированиями. Так, авиаудары ВВС международного альянса пришлись по позициям союзников Сирийской арабской армии (САА) юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Информация о последствиях проведенных авианалетов пока выясняется.

Между тем поступили сведения о взрыве СВУ на занимаемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории. По данным Twitter-канала (deirezzor24), мужчина и его ребенок получили ранения в результате детонации заминированного мотоцикла в городе Хаджин. В организации взрыва местные активисты подозревают боевиков так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Идлиб

В преддверии вступления в силу режима прекращения огня боевики активизировали боевые действия на границах «Большого Идлиба». Так, оппозиционные медиапорталы заявляют о том, что в ходе последних обстрелов окрестностей населенного пункта Ат-Тах была уничтожена БМП Сирийской арабской армии (САА).

В свою очередь правительственные войска вновь прибегли к помощи авиации САР. Так, по информации военного источника в сети Twitter (NagiNajjar), сирийские вертолеты осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации исламистов террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» неподалеку от города Маасран. Данных о возможных потерях джихадистов пока не поступало.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что курдские боевики вновь провели серию незаконных арестов гражданских лиц с целью пополнения своих рядов. Порядка 20 человек были взяты под стражу в административном центре провинции и его окрестностях и направлены в тренировочные лагеря «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, насильственная вербовка сирийцев является незаконной и не раз приводила к массовым народным протестам. Однако, несмотря на это, курдские радикалы не перестают компенсировать нехватку бойцов подобным способом.

1 Организация запрещена на территории РФ.