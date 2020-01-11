Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой

Москва, 11 января. Известная российская певица и актриса Анна Шурочкина (Нюша) опубликовала в Instagram фото без макияжа. Звезда поразила своих поклонников естественной красотой.

Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали. Январские каникулы у пары продолжаются в теплом месте.

Нюша активно публикует фото из отпуска. Но снимок певицы в бикини сразил поклонников.

«Не существует ничего отдельно от нашего сознания…заказчик всех своих уроков и «наказаний» — ты сам!» — написала Нюша, ее слова передает «Пятый канал».

Поклонникам понравилось фото Нюши без косметики. Они считают, что девушка от природы очень красивая. Подписчики назвали кадр в купальнике «потрясающим», а философию певицы — «очень глубокой».

Певица родилась в Москве в семье музыканта Владимира Шурочкина, который стал ее продюсером. До появления Нюши на свет Шурочкин солировал в группе «Ласковый май».

Он «оброс» связями в мире шоу-бизнеса и изучил «внутреннюю кухню». Это помогло продюсеру сделать свою дочь популярной в России.

Ранее Нюша откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с певцом Егором Кридом. По ее словам, с Кридом отношения не сложились из-за его комплексов. Молодому исполнителю было всего 18 лет, а Нюша уже покоряла музыкальный Олимп страны.

При этом звезда верила, что у такого амбициозного парня, как Крид, все получится. Но из-за финансовых проблем Егора пара все-таки рассталась.