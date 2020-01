Facebook признался в антииранской политической цензуре в связи с убийством Сулеймани

Администраторы Facebook сделали официальное заявление, что действительно блокировали и продолжают блокировать посты в поддержку убитого по приказу президента США иранского генерала, командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Мы работаем в условиях санкций США, которые в том числе касаются того, к каким организациям власти США причисляют КСИР и его командование», — говорится в заявлении, сделанном на CNN. Сотрудники компании пояснили, что из соцсети также удаляют страницы пользователей и организаций Ирана, которые попадают по санкции США, при том, что в Иране доступ в Facebook и Instagram заблокированы.

Социальная сеть давно следует политической цензуре. Так, в 2018-2019 году были заблокированы или удалены страницы многих российских пользователей и СМИ, обвиняемых американской пропагандой во вмешательстве в выборы президента. В бан попала и страница Russia Today.

Кроме того, администраторы русскоязычного сегмента фейсбука говорили, что с 2014 года получали указания «строже наказывать русских», с чем лично сталкивались многие пользователи, попадавшие в бан на долгие сроки за незначительные нарушения или вовсе лишившиеся своих аккаунтов. Чаще всего блокировали пользователей с продонбасской и пророссийской позицией — в их число попала известная певица Юлия Чичерина.

Иногда поводы для блокировки были на грани анекдота — RT в ноябре сообщили, что соцсеть заблокировала, а после вовсе удалила личный проект In the Now ведущей телеканала Аниссы Науэй, причем претензий к контенту не было. Однако это не помешало CNN выпустить «расследование», будто бы подтверждающее связь аккаунта с «российской пропагандой», что возмутило даже американских пользователей, массово спрашивающих, неужели любой пост с толикой симпатии к России маркирует их как «агентов Кремля».

Также в ноябре во время переворота в Боливии соцсеть на неделю блокировала страницу боливийского коммунистического союза.

Сталкивались с цензурой соцсети и французы — пользователи сообщали, что в минувшем году страницы двух крупнейших профсоюзов Франции, участвовавших в рекордно массовой забастовке 5 декабря, оказались заблокированы.

Также в середине декабря стало известно, что член правления Facebook Питер Тиль, который также является советником Дональда Трампа, дает указание запрещать к публикации или блокировать рекламные объявления и сообщества, которые транслируют политические взгляды или установки, противоречащие его собственным. Несмотря на то, что хозяин соцсети Марк Цукерберг декларирует нежелание сервиса быть политическим арбитром и на словах выступает в защиту свободы слова и мнений, в рамках ранее оговоренной политики защиты пользователей от фейковых новостей и токсичного контента.

После убийства Сулеймани Facebook в открытую признал, что выполняет указания американского правительства, кого считать «террористами». В этой связи особенно интересно, останутся ли в сервисе страницы организаций, способствовавших эскалации конфликтов в Латинской Америке, в Гонконге, в Европе, на Украине, в России, и на Ближнем Востоке, но поддерживающих интересы США и их сателлитов. Пусть правила социальной сети прямо запрещают пропаганду насилия как токсичный контент, но решать, какая информация травмирует навязчивой пропагандой, а какая нет, теперь будут элиты США, окончательно решившие оставить свободу слова лишь для своих.