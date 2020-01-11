Депутат Федоров заявил, что любой суд может призвать США к ответу за сбитый «Боинг»

Москва, 11 января. Любой суд может призвать США к ответственности за сбитый украинский «Боинг» в Иране, уверен депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров. И тогда лозунг «янки гоу хоум» станет реальностью.

«Если мы говорим об ответственности правового характера, то в любом бы суде была установлена ответственность США, которые организовали такой хаос на территории Ирана», — указал парламентарий.

Он напомнил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке возникло после убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В официальном заявлении Тегерана относительно авиакатастрофы под Тегераном это подтверждается — Иран заявил, что «человеческая ошибка», которая привела к трагедии, была вызвана действиями Вашингтона.

Эксперт KP.Ru, близкий к Военно-промышленному комплексу, сообщил, что пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» мог случайно оказаться на одном курсе с боевым или разведывательным американским беспилотником, который «имеет свойство петлять на предельной высоте в заданном квадрате».

Военный эксперт и бывший летчик Алексей Дворцов предположил, что оператор беспилотника США мог попытаться прикрыться от иранских ракет траекторией полета гражданского судна. По его словам, технически беспилотник мог набрать такую же высоту и разогнаться до такой же скорости, что и украинский самолет.

Российский депутат заявил, что действия американской стороны на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Ираке, преступные. По его мнению, глупо убивать иранского генерала из-за каких-то слухов относительно его вероятных шагов. То, что американские военные убили Сулеймани по указке президента США «на всякий случай», — вопиющий факт, подчеркнул Федоров.

«Надо, чтобы международное право в вопросах «предупредительных» действий США было жестче реализовано, нельзя за тысячи километров от своей территории кого-то убивать просто потому, что так захотелось. Вот это главный момент, его надо реализовывать», — сказал член Госдумы в беседе с iReactor.

Более того, ближневосточные государства обязаны заявить, что не хотят, чтобы на их территории находились американские военные, считает парламентарий. Тогда американцев признают на Ближнем Востоке «интервентами и оккупантами», и, добавил Федоров, можно будет их выгонять методами для изгнания оккупантов.

В ВС Ирана сообщили, что «Боинг-737», следовавший в Киев, был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с катастрофой и назвали этот инцидент «непростительной ошибкой». Они пообещали, что виновные в трагедии будут обязательно наказаны.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter написал, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит из-за человеческой ошибки, спровоцированной авантюризмом США в период кризиса, что привело к катастрофе. Депутат ГД РФ Юрий Швыткин придерживается такой же позиции. По его мнению, американская сторона спровоцировала Иран на удар, что привело к авиакатастрофе.