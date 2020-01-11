ФАН публикует фото и видео с места ДТП с украинским микроавтобусом в Орловской области

Орел, 11 января. Три человека погибли, семь пострадали в ДТП с автобусом в Крымском районе Орловской области, сообщает источник Федерального агентства новостей.

На трассе М-2, недалеко от поселка Шахово микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами столкнулся с легковым Renault Megane с орловскими номерами.

По предварительным данным, Mercedes выехал на встречную полосу, где его развернуло поперек дороги, после чего в него врезался Renault.

Две находившиеся в легковой машине женщины — водитель и пассажир — погибли на месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, водитель микроавтобуса перевозил семь пассажиров — граждан Украины. Один из них погиб, водитель и шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести.