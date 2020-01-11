THR назвал возможных претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Москва, 11 января. Журнал The Hollywood Reporter (THR) назвал вероятных номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

По мнению издания, кинокартины «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино имеют самые высокие шансы попасть в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм». При этом, как считает THR, наибольшие шансы попасть в список претендентов на статуэтку у «Ирландца» — 99,9%.

«Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за «Оскар» в нынешнем году», — пишет автор, отметив, что эти четыре фильма были отмечены Гильдией продюсеров Америки и Гильдией режиссеров Америки.

Кроме того, журнал не исключает, что в список номинантов могут попасть драма «Брачная история» Ноа Баумбака, триллер «Джокер» Тодда Филлипса и драма «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити. Шансы на включение их в окончательный перечень издание оценивает в пределах от 94,5% до 91,2%, пишет «Культуромания».

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. На предстоящей церемонии снова не будет ведущего, напомнил телеканал «360». Номинантов на премию «Оскар» объявят 13 января.