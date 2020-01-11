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Победа в конкурсе «Хорошие новости России» стала неожиданностью для жительницы Чебоксар

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Победа в конкурсе «Хорошие новости России» стала неожиданностью для жительницы Чебоксар

Корреспондент портала «PRO город Чебоксары» Полина Симикова заняла первое место в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Победа и денежный приз в размере 30 тысяч рублей стали для чебоксарки приятной неожиданностью.

Дело в том, что публикация Полины Симиковой «Фельдшеры примчались на вызов за 13 минут и решили принимать роды на дому» была отобрана на оперативный конкурс «Хорошие новости России» в числе десяти номинантов на победу конкурсным жюри. То есть автор и ее редакция не подавали заявку на участие в конкурсе региональных журналистов, проводимом ФАН. При этом окончательное слово было за нашими читателями — именно они определяют призеров в ходе онлайн-голосования.

В результате публикация чебоксарской журналистки набрала большее количество голосов (20%) и Полина Симикова получает за первое место в конкурсе «Хорошие новости России» денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

«Огромное спасибо! Для меня эта новость стала полной неожиданностью! Но я очень рада и безумно вам благодарна. На что потрачу приз — даже не знаю, потому что это все очень внезапно», — сказала Полина Симикова, узнав о своей победе.

По ее словам, конкурс «Хорошие новости России» стимулирует журналистов в регионах больше обращать внимания на те позитивные вещи, которые происходят вокруг них, а не гнаться за просмотрами, распространяя негативные новости, на которые чаще всего заходят читатели.

«Такие конкурсы очень важны и нужны нашей стране. Они поднимают настроение аудитории СМИ. А это нужно делать, потому что негатива и так достаточно», — считает победительница конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России».

Кстати, Полина Симикова работает журналистом всего два года.

«Я окончила филологический факультет, то есть журналистика — это не моя специальность, но это тоже работа со словом. Я мечтала работать в редакции. И мне повезло, что меня взяли», — отметила девушка.

А это говорит о том, что победить в конкурсе Федерального агентства новостей может любой — и начинающий автор, и профессионал с многолетним стажем. Дерзайте!

Победа в конкурсе «Хорошие новости России» стала неожиданностью для жительницы Чебоксар

Напомним, конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России» проводится дважды в месяц. В ходе него определяются авторы лучших информационных материалов, опубликованных в региональных СМИ за две недели. Автор новости, набравшей больше всего голосов читателей, получает приз в размере 30 тысяч рублей, за второе место вознаграждение составляет 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Однако в связи с тем, что сейчас проходит голосование за победителей в пяти номинациях большого конкурса «Хорошие новости России», оперативный конкурс возобновится в феврале 2020 года. Приглашаем вас выбрать лучшие материалы в номинациях «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Авторы публикаций, собравших больше всего голосов в каждой из пяти номинаций, получат денежные призы в размере 100 тысяч рублей. Голосование проходит до 23 часов 59 минут 19 января. Имена победителей будут озвучены 20 января. Федеральное агентство новостей желает всем участникам конкурса «Хорошие новости России» удачи!

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