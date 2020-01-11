Twitter без объяснений заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана

Тегеран, 11 января. Twitter заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он размещал информацию на английском языке.

«Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено», — говорится на странице Хаменеи в американском микроблоге.

Примечательно, что блокировка не коснулась аккаунтов лидера Ирана на французском, арабском языках и фарси. Никаких объяснений руководство сервиса не предоставило.

Начало 2020 года ознаменовалось вспышкой конфликта между США и Ираном. После того, как американские силы убили под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани, Вашингтон развернул против Тегерана информационную войну. В частности, на американском сервисе Twitter появилась реклама, которая в негативном ключе освещает «иранский режим».

Кроме того, как не раз отмечали эксперты и политики, такие американские интернет-гиганты, как Facebook, Twitter, YouTube и Google, активно нарушают безопасность Рунета. Эти ресурсы отказываются выполнять требования российского законодательства: используют методы незаконных блокировок, в том числе аккаунтов общественно значимых лиц и официальных ресурсов РФ, открыто вмешиваются в российские выборы, нарушают налоговое законодательство, дают площадки деструктивным элементам.

Ранее Дмитрий Захаров предложил блокировкой принуждать Facebook и Twitter исполнять законы РФ.