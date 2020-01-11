Необычное природное явление сняли на видео на Фарерских островах

Москва, 11 января. Необычный водных вихрь удалось запечатлеть на Фарерских островах. Интернет-пользователям показалось, что струя воды течет вверх по скале.

На просторах Интернета появилось видео, на котором видно, как капли воды собираются в вихрь, который вьется вокруг скал. В комментариях к видеозаписи многие признались, что не сразу поняли, что происходит — они думали, что вода течет вверх по камням, отметил «Царьград».

«Во Флориде такое часто случается. Там это называется «водосток», — пояснил AndrewNBC12.

«Это перевернутое торнадо», — предположил пользователь с ником paniolokine.

«Я наблюдаю морские явления вот уже 56 лет, проводя свою работу по всему миру. Но я никогда раньше не наблюдал этого явления. Это просто удивительно», констатировал oldseadog46.

Автор видеозаписи Сэм Якобсен сообщил, что он снял необычное явление у морского утеса в Судуре на Фарерских островах. По словам Якобсена, он гулял по скалам, когда заметил «водный вихрь». Съемка датирована 6 января.