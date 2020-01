Необычное природное явление сняли на видео на Фарерских островах

Москва, 11 января. Необычный водных вихрь удалось запечатлеть на Фарерских островах. Интернет-пользователям показалось, что струя воды течет вверх по скале.

На просторах Интернета появилось видео, на котором видно, как капли воды собираются в вихрь, который вьется вокруг скал. В комментариях к видеозаписи многие признались, что не сразу поняли, что происходит — они думали, что вода течет вверх по камням, отметил «Царьград».

Автор видеозаписи Сэм Якобсен сообщил, что он снял необычное явление у морского утеса в Судуре на Фарерских островах. По словам Якобсена, он гулял по скалам, когда заметил «водный вихрь». Съемка датирована 6 января.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt