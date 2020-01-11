Что происходит в Абхазии после признания итогов президентских выборов недействительными

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает об обстановке в столице Абхазии Сухуме, где два дня проходили акции протеста. МВД Абхазии и других силовых структур республики продолжают следить за порядком у корпуса правительственных зданий.

Обстановка в Сухуме за пределами правительственных зданий 10 января оставалась спокойной, магазины были открыты, общественный транспорт работал в штатном режиме. Сегодня все так же спокойно.

Но вокруг правительственных зданий и администрации президента, правительства и парламента — примерно в радиусе километра — движение затруднено из-за большого количества припаркованных автомобилей.

Оппозиционные силы два дня контролировали президентский дворец. Там же, на площади перед зданием, по-прежнему находились их сторонники. Они ждали решения Верховного суда.

Ранее оппозиционер Алхас Квициния, проигравший президентские выборы 8 сентября 2019 года, подал жалобу, не признавая итоги второго тура. Тогда действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — получил 46%.

«Нам нужны конкретные решения. Если они будут правильные, народ разойдется, — сказал съемочной группе ФАН участник протестов в Сухуме Астамур Гунба. — А если это будет опять миф, народ даже вот так стоять не будет».

Всего в нескольких метрах от протестующих, в здании кабинета министров, собрались сторонники действующего президента. Перед ними выступил первый вице-премьер республики Даур Аршба. Он подтвердил, что в Абхазию прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.

По словам Аршбы, представитель РФ будет изучать ситуацию в Абхазии и, возможно, 11 января встретится с руководством республики.

Парламент рекомендовал президенту Абхазии оставить пост главы государства, но Хаджимба отказался уходить в отставку и выразил готовность сесть за стол переговоров с протестующими.

Сторонники действующего главы государства так же, как и оппозиция, ждали решения Верховного суда.

«Я сторонник того, что здесь чужих нет. Даже если кого-то взбаламутили, я не хочу, чтобы было силовое решение, хочу, чтобы все мирно разрешилось», — сказал житель Сухума Заур Адлейба.

Примерно в 22 часа 10 января Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Алхаса Квицинии и признал второй тур президентских выборов в Абхазии незаконным.

Силовые структуры в Абхазии работают в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций и избежать столкновений.