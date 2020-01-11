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Военный эксперт Коротченко оценил готовность ВКС РФ к выполнению поручения Шойгу

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Военный эксперт Коротченко оценил готовность ВКС РФ к выполнению поручения Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 10 января на селекторном совещании, посвященном обсуждению главных направлений деятельности Минобороны в 2020 году, поручил российским военным отслеживать развертывание Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, чем вызвана такая необходимость.

«Это связано с наличием реальных планов США и, главное, наличием возможности развернуть такие ракеты. Они будут представлять серьезную угрозу безопасности, поэтому мы должны отслеживать ситуацию, чтобы понимать, где они будут развернуты, в какие сроки, в каком составе, с какими тактико-техническими характеристиками… Разумеется, наша система воздушно-космической обороны должна быть готова при необходимости осуществить их перехват в том случае, если эти ракеты будут использованы», — пояснил эксперт.

Шойгу поручил провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и определить шаги по совершенствованию Вооруженных сил РФ. Глава Минобороны подчеркнул, что по результатам этой работы будет подготовлен план обороны Российской Федерации на 2021–2025 гг.

Военный эксперт Коротченко оценил готовность ВКС РФ к выполнению поручения Шойгу

«Это стандартные меры военной предосторожности и стремление России обезопасить себя, свою территорию от любых неожиданностей. И они же не обнаруживаются одномоментно. Всегда этому предшествуют определенные шаги, связанные с получением разрешений, строительством инфраструктуры, то есть это процесс, который растянут по времени. У нас, во-первых, хорошо работает разведка, во-вторых, отличные технические средства контроля, поэтому все будет вскрыто на уровне замысла, приготовлений… и дальше будут внесены соответствующие планы в использование наших вооруженных сил», — заключил эксперт.

США еще летом 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. В руководстве России и Китая обратили внимание на то, что действия американцев ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности.

Напомним, что в декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота в 2019 году, а также определил дальнейшие ключевые задачи. 

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