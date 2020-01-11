Военный эксперт Коротченко оценил готовность ВКС РФ к выполнению поручения Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 10 января на селекторном совещании, посвященном обсуждению главных направлений деятельности Минобороны в 2020 году, поручил российским военным отслеживать развертывание Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности. Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, чем вызвана такая необходимость.

«Это связано с наличием реальных планов США и, главное, наличием возможности развернуть такие ракеты. Они будут представлять серьезную угрозу безопасности, поэтому мы должны отслеживать ситуацию, чтобы понимать, где они будут развернуты, в какие сроки, в каком составе, с какими тактико-техническими характеристиками… Разумеется, наша система воздушно-космической обороны должна быть готова при необходимости осуществить их перехват в том случае, если эти ракеты будут использованы», — пояснил эксперт.

Шойгу поручил провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и определить шаги по совершенствованию Вооруженных сил РФ. Глава Минобороны подчеркнул, что по результатам этой работы будет подготовлен план обороны Российской Федерации на 2021–2025 гг.

«Это стандартные меры военной предосторожности и стремление России обезопасить себя, свою территорию от любых неожиданностей. И они же не обнаруживаются одномоментно. Всегда этому предшествуют определенные шаги, связанные с получением разрешений, строительством инфраструктуры, то есть это процесс, который растянут по времени. У нас, во-первых, хорошо работает разведка, во-вторых, отличные технические средства контроля, поэтому все будет вскрыто на уровне замысла, приготовлений… и дальше будут внесены соответствующие планы в использование наших вооруженных сил», — заключил эксперт.

США еще летом 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. В руководстве России и Китая обратили внимание на то, что действия американцев ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности.

Напомним, что в декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота в 2019 году, а также определил дальнейшие ключевые задачи.