Галкин и Пугачева привели фанатов в восторг снимком с семейного похода в кино

Москва, 11 января. Юморист Максим Галкин привел в восторг фанатов, опубликовав семейное фото с супругой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри после похода в кино.
Телеведущий показал подписчикам в Instagram снимок, на котором запечатлена вся звездная семья. Поклонники в многочисленных комментариях назвали артистов и их детей замечательными и пожелали им побольше таких же радостных моментов.
«Алла Борисовна, вот оно, счастье!» — написала mariia1124.
Отреагировали на публикацию Галкина и российские знаменитости.
«Все такие пушистые, кудрявые — красота», — считает Алика Смехова.
Особое внимание пользователей Сети привлекла Пугачева. Комментаторы отметили, как удачно она подобрала образ, в котором выглядит молодо и свежо.
«Дети растут. Папа мужает. Мама молодеет и расцветает», — оценила ok.tatiana.
Напомним, двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. 18 сентября им исполнится семь лет. Семья обосновалась в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья, Пугачева прекратила концертную деятельность.
Галкин часто публикует в своих соцсетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают Лиза и Гарри. Недавно юморист показал снимок с рождественского ужина у друзей, который вызвал волну комплиментов в адрес Пугачевой. Интернет-пользователи подчеркнули, как хорошо выглядит артистка.