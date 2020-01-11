Галкин и Пугачева привели фанатов в восторг снимком с семейного похода в кино

Москва, 11 января. Юморист Максим Галкин привел в восторг фанатов, опубликовав семейное фото с супругой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри после похода в кино.

Телеведущий показал подписчикам в Instagram снимок, на котором запечатлена вся звездная семья. Поклонники в многочисленных комментариях назвали артистов и их детей замечательными и пожелали им побольше таких же радостных моментов.

«Алла Борисовна, вот оно, счастье!» — написала mariia1124.

Отреагировали на публикацию Галкина и российские знаменитости.

«Все такие пушистые, кудрявые — красота», — считает Алика Смехова.

Особое внимание пользователей Сети привлекла Пугачева. Комментаторы отметили, как удачно она подобрала образ, в котором выглядит молодо и свежо.

«Дети растут. Папа мужает. Мама молодеет и расцветает», — оценила ok.tatiana.

Напомним, двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. 18 сентября им исполнится семь лет. Семья обосновалась в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья, Пугачева прекратила концертную деятельность.

Галкин часто публикует в своих соцсетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают Лиза и Гарри. Недавно юморист показал снимок с рождественского ужина у друзей, который вызвал волну комплиментов в адрес Пугачевой. Интернет-пользователи подчеркнули, как хорошо выглядит артистка.