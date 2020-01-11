Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

Лос-Анджелес, 11 января. Голливудский актер Джуд Лоу рассказал о своей реакции на предложение режиссера Паоло Соррентино пройтись в одних плавках по пляжу на съемках сериала «Новый Папа».

11 января на стриминговых сервисах выходит сериал об ослепительно красивом главе католической церкви. Эта история наделала много шума еще до официально релиза. И все из-за необычной режиссерской подачи внутренней «кухни» церкви.

К примеру, в одном из эпизодов герой Джуда Лоу Ленни Беллардо должен был пройти по пляжу в белоснежных трусах. Соррентино хотел показать Лоу в окружении красивых женщин.

«Когда вышел трейлер, в него включили эту сцену. Я был даже шокирован таким хайпом. Думал, будет стыдно перед детьми», — признался актер, его цитирует KP.Ru.

Он боялся, что его пятеро детей не оценят актерскую работу. Но Лоу был удивлен, когда его многочисленные отпрыски весело посмеялись над этой сценой.

Актер считает, что сериал получился провокационным. Но он заверил, что создатели «Нового Папы» не хотели никого обидеть, они просто нашли нестандартный способ «изучить католическую веру».

Лоу добавил, что его герой Пий XIII (в миру Ленни Беллардо) имеет внушительный список недостатков, но это не помешало стать претендентом на роль первого лица церкви.

Настоящего папу Римского Франциска он назвал примером для подражания. Он считает его человеком, которые верит в настоящие христианские ценности и проявляет эмпатию ко всем верующим.