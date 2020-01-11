Ответственность за гибель людей на борту «Боинга» лежит на провокаторах США

Москва, 11 января. Именно США стали инициаторами обострения на Ближнем Востоке, которое привело к массовым жертвам в результате крушения украинского «Боинга». Об этом заявил политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

По мнению Абзалова, ответственность США за гибель пассажиров борта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заключается в том, что ракетное противостояние на Ближнем Востоке, в результате которого был сбит самолет, инициировал Вашингтон, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

После налета американской авиации противовоздушные силы Ирана были приведены в боевую готовность, чтобы препятствовать любым способам проведения разведки вблизи государственных границ.

Прежде всего, они должны были уничтожать любые средства воздушной разведки и нападения Пентагона, которые сейчас в основном составляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этих условиях гражданский самолет мог случайно оказаться на одном курсе с боевым или разведывательным БПЛА США MQ-9 Reaper и сбит как вражеская цель.

«Вот эти жертвы — жертвы самолета — и есть последствия обострения на Ближнем Востоке. Если Трамп говорит о том, что в результате ракетной атаки никто не пострадал, то это неправда. В результате атаки пострадали люди, которые оказались в украинском «Боинге», — заявил эксперт «НьюИнформ».

Политолог подчеркнул, что обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном, которое нарастало с конца декабря до начала января, привело к тому, что в настоящее время вся гражданская авиация, которая массово летит через Ближний Восток, в первую очередь, через коридор, связанный с Ираном, оказалась в зоне риска.

«Любое ракетное противостояние — это система ПВО, которая может ошибочно срабатывать, радиоэлектронная борьба, сами ракеты — всегда приводит к жертвам. То, что Иран не целенаправленно стрелял в самолет, а после ракетной атаки готовился к нападению, и в этом случае риск ошибки серьезно возрос, — это факт. И то, что Иран сейчас признает это фактически, — это попытка показать обострение, которое началось по вине США», — резюмировал он.

Украинский «Боинг-737» разбился 8 января после вылета из международного аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров из ряда стран — Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, напоминает «Царьград». Никто из них не выжил.

11 января власти Ирана объявили, что пассажирский борт был «непреднамеренно» сбит в результате «человеческой ошибки», которая произошла в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США». Президент страны Хасан Роухани сказал, что государство глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал довести расследование авиакатастрофы до конца и привлечь виновных к ответственности.

Ранее ряд экспертов указал на то, что на удар Иран спровоцировали Соединенные Штаты. В частности, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Замдиректора Института истории и политики Владимир Шаповалов отметил, что крушение «Боинга» стало трагедией для Ирана, вина за которую лежит на США, спровоцировавших конфликт.