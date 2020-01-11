Трамп назвал печальным решение принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия

Москва, 11 января. Американский президент Дональд Трамп признался, что огорчен решением британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий королевской семьи.

Американский лидер назвал принятое парой решение печальным. При этом, указал хозяин Белого дома, это дело только принца Гарри и Меган Маркл, сообщил телеканал «360».

«Не хочу влезать во все это дело. Я так уважаю королеву (Елизавету II), я думаю, что такого не должно быть», — сказал американский президент в интервью Fox News.

Трамп также похвалил королеву Елизавету, которая, по его мнению, правила «безупречно» и «ни разу не сделала ни одной ошибки».

На днях принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу. Пара решили зарабатывать на жизнь самостоятельно, продолжая, выполнять обязанности членов королевской семьи. Кроме того, Гарри и Меган Маркл решили жить и в Британии, и в Северной Америке. По их мнению, это позволит воспитывать их сына в уважении к королевским традициям и сфокусироваться на дальнейших планах, которые они держат в секрете, пишет «АиФ».

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае 2018 года. В октябре того же года пара объявила, что ждет первенца. Через год в королевской семье произошло пополнение — Маркл родила сына.