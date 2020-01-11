Шаповалов возложил на США и их беспилотник вину за крушение «Боинга» в Иране

Москва, 11 января. Крушение самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» — трагедия для Ирана, вина за которую лежит на США, спровоцировавших конфликт. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

Власти Ирана сообщили о том, что украинский лайнер был сбит 8 января в небе над Тегераном по ошибке. Как объяснил глава МИД Ирана Джавад Зариф, ВС Ирана были приведены в состояние повышенной боевой готовности, поскольку ожидали очередной американской атаки. «Боинг» повернул к «чувствительному» военному центру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был ошибочно принят за «вражескую цель» и сбит.

Несколькими днями ранее катастрофы лайнера американцы по приказу президента США Дональда Трампа убили под Багдадом командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

На фоне конфликта средства ПРО Ирана работали на перехват любого аппарата, проводящего разведку. По данным издания Live Report, такой действительно был замечен в небе незадолго до трагедии — американский беспилотник MQ-9 Reaper. Этот аппарат может не только петлять на предельной высоте в заданном квадрате, но и нести вооружение, способное уничтожать наземные цели.

Как отметил в разговоре с «ПолитЭкспертом» политолог Шаповалов, не исключено, что оператор БПЛА целенаправленно прикрыл MQ-9 Reaper от иранских ракет траекторией украинского самолета. Тем более, что у США, по его словам, есть такие технические возможности.

«Эксперты, которые будут в дальнейшем анализировать трагедию, должны учесть версию провокаций США», – подчеркнул он.

Шаповалов считает, что Вашингтон вполне мог подставить Тегеран, поскольку для последнего никакой выгоды от крушения лайнера не было — на борту находилось немало иранцев и при этом ни одного американца.

«Эта случайность вызвана конфликтом, который был спровоцирован США. Вашингтон несет как минимум косвенную ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем и Среднем Востоке», – констатировал эксперт.

В комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что американцам из-за случившейся в Иране трагедии, при которой погибли 176 человек, нужно уйти с Ближнего Востока далеко за океан — туда, где находится их государство.