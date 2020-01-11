Ретейлеры рассказали, что покупали россияне под бой курантов

Москва, 11 января. Ретейлеры рассказали о покупках россиян в новогоднюю ночь. Большинство шопоголиков спешили купить товары в Интернете под бой курантов.

На сайте Lamoda последним купленным в 2019 году товаром стала утепленная куртка, а в 00.01 был куплен лак для ногтей. Один из жителей Петербурга оформил заказ в 00.00, передает телеканал «360».

«Тенденцию по совершению покупок в момент боя курантов мы наблюдаем на протяжении уже многих лет», — рассказали в «Связном».

На Ozon на Новый год житель Екатеринбурга заказал ортопедическую подушку и пульсометр. В пресс-службе ретейлера добавили, что первыми покупками в 2020 году стали фитнес-трекер, уходовая косметика для лица и протеиновое печенье.

Наверняка, заказ делала женщина, которая решила воплотить мечту о похудении и красоте в новом году. А на Wildberries покупали детские подгузники, косметику, фитнес-браслеты, чехлы для мобильных телефонов, аксессуары для автомобиля.

Множество заказов сделали через мобильное приложение. Вероятно, покупки совершались во время застолья.

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о подарках на Рождество. Большинство россиян дарят родным и коллегам небольшие сувениры и сладости. Некоторые не делают подарки на религиозный праздник, а предпочитают провести время с семьей.

Напомним, что в рождественскую ночь жителю Пензенской области улыбнулась удача. Он выиграл в лотерею 120 млн рублей.