Сирия, 11 января. Мирный житель был убит неизвестными в городе Хасака. Атака на конвой курдских боевиков произошла севернее Ракки. Террористы ИГ1 подозреваются в нападении на блокпост SDF**** в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками на юге Идлиба и на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на конвой курдских радикалов к северу от Ракки; обвиняется в убийстве мирного жителя в городе Хасака.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных в районе города Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провели боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что авиация возглавляемой США международной коалиции возобновила вылеты в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). По словам курдских активистов, работа ВВС западного альянса в Восточном Дейр-эз-Зоре призвана предупредить новые вылазки террористов «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек». Тем не менее никакой информации об итогах операции пока не поступало. Более того, появились данные о новом нападении неизвестных на восточном берегу Евфрата. Группа вооруженных людей атаковала один из контрольно-пропускных пунктов курдских боевиков на окраине города Ат-Тайяна. Сведения о потерях в рядах SDF пока уточняются.

Провинция Идлиб

В южной части региона вновь отмечаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандформирований. Согласно данным военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), артиллерийские дивизионы правительственных сил ведут огонь по укрепрайонам боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне группировок на подступах к населенному пункту Абу-Шарджа к северу от Маарет ан-Нумана. В то же время Twitter-канал (NagiNajjar) сообщает о перестрелках в районе города Бабила. Отмечается, что поддержку силам САР оказывают сирийские ВВС, которые атакуют укрепления джихадистов с воздуха. Напомним, сегодня в полночь на линии соприкосновения сил в рамках российско-турецких договоренностей вступит в силу режим прекращения огня.

Провинция Ракка

К северу от административного центра региона произошло нападение на военный конвой курдских боевиков. По данным информационного портала Step News Agency, неизвестные обстреляли колонну грузовиков «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего ранения получили по меньшей мере два члена формирования. Предполагается, что ответственность за проведение налета лежит на террористах «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Однако медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов к вылазке.

Провинция Хама

На северо-западе региона вновь вспыхнули столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о том, что правительственные подразделения нанесли удары по расположениям исламистов на подступах к населенному пункту Аль-Хувейз в ответ на провокации со стороны «Джебхат ан-Нусры»1*** и связанных с ней бандформирований. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике в настоящий момент выясняются.

Провинция Хасака

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщило о новой вылазке в административном центре провинции, жертвой которой стал один из мирных жителей. Так, сириец по имени Ясер Джамиль Абди, адвокат по профессии, был убит группой вооруженных людей в районе Маршо. Никаких подробностей о произошедшем не поступало. В совершении вылазки подозреваются боевики подпольных групп «Исламского государства», деятельность которых широко распространена на контролируемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.