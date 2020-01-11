Специалист-международник рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Москва, 11 января. Россиянам лучше воздержаться от поездок в Абхазию на время беспорядков на почве президентских выборов. Такое мнение выразил доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

«В любой зоне, когда турбулентность начинается, нужно предпринимать шаги, чтобы себя обезопасить. На какое-то время, возможно, есть смысл воздержаться от поездок в Абхазию», — сказал он в разговоре с Ura.ru.

При этом эксперт подчеркнул, что напряжение внутри государства не скажется на российско-абхазских отношениях, поскольку «Абхазия держится как независимое государство благодаря России». В связи с этим, считает Ниязов, любой политик, который придет к власти, будет поддерживать и развивать отношения с РФ.

Он также добавил, что беспорядки не должны отразиться на абхазском экспорте, поскольку в Россию оттуда поставляется небольшой объем товаров, и если эти события каким-то образом повлияют на поставки, будут незаметны для рынка и потребителей.

Напомним, беспорядки в столице Абхазии начались 9 января. Участники демонстрации потребовали отставки действующего президента республики Рауля Хаджимбы. Протестующие захватили здание его администрации и разграбили оружейную комнату.

В связи с митингами в посольстве РФ ранее рекомендовали россиянам, находящимся в Сухуме, избегать мест протестов. При этом в дипмиссии отметили, что обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной.

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью НСН подчеркнул, что России глубоко небезразлично, как будет развиваться ситуация в Абхазии, несмотря на то, что она носит внутриполитический характер. Как и Ниязов, он уверен, что «в здравом уме и твердой памяти никто из политических деятелей Абхазии, будь то власть или оппозиция, не ставит под вопрос отношения с Россией».