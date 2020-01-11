Кардиолог Шаабан рассказал о продуктах, провоцирующих рак и болезни сердца

Москва, 11 января. Частое употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск заболеваний сердца и появления онкологии. Об этом сообщил египетский кардиолог Джамал Шаабан.

По его словам, необходимо сократить потребление продуктов, содержащих сахар, чтобы обезопасить себя от преждевременной смерти от рака и недугов сердца. Поедание сладкого приводит к набору жировой массы, а жировые клетки приводят к образованию онкологии.

Стоит умерить аппетит, когда речь идет о пирожных, печенье, десертах, сухофруктах и консервированных фруктах в сиропе. Чай и кофе лучше пить без сахара. Кроме того, данные напитки могут стать отличной альтернативой сладким безалкогольным напиткам и производственному соку.

Отмечается, что большую опасность несут искусственные подсластители. Ученые говорят, что избегать сахара нужно с умом. Сидя на диете или отказываясь от сладкого из-за диабета, не стоит злоупотреблять подсластителями. Они нарушают контроль над уровнем сахара в крови и вызывают набор лишнего веса.

Исследования показывают, что самый популярный подсластитель аспартам при распаде образует очень опасное ядовитое вещество — дикалий фосфат DKP. Медики считают, что оно существенно повышает риск развития злокачественных опухолей в мозге.

Стоит отметить, что в прошлом году онкология была диагностирована более чем у 1,5 миллиона человек.

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