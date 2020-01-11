Звезда «Физрука» рассказала о тяжелой депрессии из-за бойфренда

Москва, 11 января. Звезда комедийного сериала «Физрук» Полина Гренц рассказала о затяжной депрессии, в которую погрузилась после разрыва с молодым человеком.

Актриса пообещала, что в 2020 году она начнет жизнь с чистого листа. Она захотела, чтобы черная полоса закончилась.

«Больше полугода я была в отчаянии и боли из-за чувств к человеку», — написала актриса в Instagram.

Девушка не стала раскрывать имя бойфренда, с которым у нее связаны только болезненные воспоминания. Гренц добавила, что сначала попыталась возненавидеть его, а потом «отрезать» от себя.

Но ей не полегчало, наоборот, началась тяжелая депрессия. Актриса решила полностью погрузиться в работу, ей помогало общение с коллегами, друзьями и близкими.

Только время для нее оказалось лучшим другом. С каждым дней ей становилось легче, расстояние лечило душевные раны.

«И я перестала навязывать человеку то, чего он очевидно не желает», — сказала Гренц.

Актриса с уверенностью заметила, что сейчас уже боль прошла, и в 2020 год она входит полностью обновленной, с большими надеждами.

Полина Гренц — 25-летняя москвичка, она стала популярной благодаря сериалу «Физрук», который вышел на экраны весной 2014 года. За четыре сезона герои сериала очень изменились. Бессменными партнером Гренц на съемочной площадке является известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.