Записи с черного ящика сбитого украинского «Боинга» отправят из Ирана во Францию

Тегеран, 11 января. Данные с бортового самописца самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение под Тегераном, отправят во Францию для расшифровки. Об этом рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию», — сказал он.

Катастрофа произошла 8 января в 5.44 по московскому времени. Лайнер потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

В субботу власти Ирана сообщили о «человеческой ошибке», которая привела к трагедии. Глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что сбили самолет ВС Ирана, которые были приведены в состояние повышенной боевой готовности и ожидали очередного удара от США.

Дело в том, что несколькими днями ранее американцы по приказу президента США Дональда Трампа убили под Багдадом командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Гибель генерала, национального героя Ирана вызвала острую реакцию Тегерана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке.

Украинский самолет 8 января пролетал вблизи военного объекта КСИР, был принят за «вражескую цель» и по ошибке сбит. Власти Ирана принесли свои извинения семьям погибших в катастрофе и пообещали привлечь к ответственности виновных.

Зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что на удар Иран спровоцировали США своими недружественными действиями на Ближнем Востоке.