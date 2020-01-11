Шерин заявил, что из-за трагедии украинского «Боинга» США должны покинуть Ближний Восток

Иран официально признал, что сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США». По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, эта трагедия стала еще одним аргументом для того, чтобы призвать «янки гоу хоум с Ближнего Востока».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявил, что, согласно предварительным выводам внутреннего расследования иранских вооруженных сил, самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

В заявлениях военных, распространенных иранскими СМИ, уточняется, что украинский авиалайнер был принят за враждебную цель после того, как он повернул к «чувствительному» военному центру Корпуса стражей Исламской революции.

«Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, говорят в Иране. Там извиняются за непреднамеренно произошедшую катастрофу и обещают строго наказать виновных, а также обновить свои системы, чтобы подобные трагедии впредь не повторялись.

«Случившееся однозначно говорит о том, что американцам нужно уходить с Ближнего Востока. Призывы «Янки гоу хоум» звучали и до этой трагедии, все давно понимали, что американцам нужно убираться с Ближнего Востока далеко за океан — туда, где находится их государство. Но они этого не сделают, пока их к этому кто-то не понудит», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Депутат сравнил США с «социальными сетями, которые сложно заставить уйти из нашей повседневной жизни, потому что они не имеют аналогов».

«США постепенно навязали свою волю всему миру и незаметно, шаг за шагом оккупировали новые и новые территории. И это произошло не так, как было с Гитлером в 1941 году. Это было завуалировано красивыми предлогами, с хорошей информационной поддержкой, красивыми объяснениями, патриотическими лозунгами. И теперь мы имеем тысячи американских военных баз по всему миру, и одному государству очень сложно заставить США уйти», — говорит Александр Шерин.

По мнению парламентария, один Иран не может понудить американцев уйти с территории Ирака.

«Заставить американцев уйти из того же Ирака может группа государств в составе 7–10 стран, очень мощных, сильных и влиятельных. Пока такого объединения нет. Россия решает свои проблемы с США самостоятельно. Нам никто не помогает. Наоборот, все пытаются на этом заработать, добиться от РФ каких-то скидок и льгот, извлечь для себя максимум выгоды. То же самое сегодня происходит с Ираном. Он столкнулся с давлением США. Показал, что американцам можно противостоять, но выбрал неправильную тактику и средства поражения. И кто за него вступится? Россия за Иран с США воевать не будет. Хотя мы готовы продавать Ирану свое вооружение, но он не обращается, потому что ему Китай запрещает, который покупает иранскую нефть, несмотря на все санкции», — объяснил Шерин.

Собеседник ФАН уверен: американцы не начнут войну на территории Ирана, поскольку она приведет к подорожанию нефти на мировом рынке, что будет хорошо для России, а это не устраивает США.