Хаменеи распорядился опубликовать результаты расследования крушения «Боинга» в Иране

Тегеран, 11 января. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования авиакатастрофы украинского «Боинга», сбитого по ошибке над Тегераном, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

После того, как Хаменеи проинформировали о «катастрофической ошибке», он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, «подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания».

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский «Боинг» был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с важным военным объектом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский. Официальные лица Ирана принесли свои соболезнования в связи с катастрофой и назвали этот инцидент «непростительной ошибкой».

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит из-за человеческой ошибки, спровоцированной авантюризмом США в период кризиса, что привело к катастрофе. Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин придерживается аналогичной позиции. По его мнению, американская сторона спровоцировала Иран на удар, что привело к авиакатастрофе.

Отношения между Ираном и США обострились в начале года. Американские военные по приказу президента США убили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, в ответ Иран нанес удар по авиабазам Штатов в Ираке.