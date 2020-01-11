ВСУ обстреляли из гранатометов пять населенных пунктов в ДНР за сутки

Донецк, 11 января. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Общее количество примененных ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) боеприпасов – семь единиц», — говорится в сообщении.

Украинские силовики обстреляли пять населенных пунктов — село Коминтерново на мариупольском направлении, поселки Старомихайловка и шахты «Трудовская» на донецком направлении, поселки Зайцево и шахты имени Гагарина на горловском направлении.

Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, армия Киева использовала при атаке гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, итоги которого не признали Донецк и Луганск. В ответ власти Украины развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. За годы боевых действий погибли тысячи человек.

Осложняется ситуация из-за действий ВСУ, которые, несмотря на неоднократные договоренности сторон о режиме прекращения огня, продолжают атаковывать территории республик.

Накануне ВСУ обстреляли Сокольники и Кировск в ЛНР, под огнем силовиков пострадал мирный житель.