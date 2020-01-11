Зеленский рассчитывает на расследование авиакатастрофы в Иране без задержек

Киев, 11 января. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Ирана полного признания вины и наказания виновных за сбитый под Тегераном украинский «Боинг-737». Глава государства прокомментировал заявление иранских властей по сбитому самолету на своей странице в Facebook.

Кроме того, Зеленский заявил, что Киев ждет от Тегерана официальных заявлений, выплаты компенсаций и возвращения тел погибших.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину... Но настаиваем на полном признании вины, — написал украинский лидер на странице в соцсети. — Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию».

Президент Украины также выразил надежду, что дальнейшее расследование по сбитому «Боингу» будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, непреднамеренно. Виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с одним из важных объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят за вражеский. Официальные лица Ирана выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой и заявили, что Тегеран сожалеет о «непростительной ошибке».

«Боинг-737», летевший в Киев, разбился спустя несколько минут после взлета из тегеранского аэропорта 8 января утром. В результате крушения погибли 176 человек.

Трагедия произошла на фоне возникшей в отношениях между Тегераном и Вашингтоном напряженности. В начале года США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, в ответ Иран ударил по американским базам в Ираке.

Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин считает, что американская сторона спровоцировала Иран на удар, в результате которого потерпел крушение украинский самолет.