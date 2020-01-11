Эксперт Никулин считает, что глава «Украины в НАТО» рано «похоронил» Черноморский флот

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал совместные учения Черноморского и Северного флотов, на которые 9 января прибыл в Крым президент РФ Владимир Путин, «похоронами черноморской эскадры», а также отметил, что Румыния и Турция обладают более боеспособным флотом, чем Россия. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о реальном положении дел.

«С таким заявлением, естественно, нельзя согласиться. Сейчас вводятся в строй и новейшие подводные лодки, и корабли новых серий, так что это очередная болтовня укроэкспертов, которые и у нас на телевидении выступают регулярно на различных шоу. Вот это из той же серии. В последние 10–15 лет наблюдаются большие сдвиги в нашем кораблестроении», — пояснил Никулин.

9 января в крымских учениях приняли участие более 30 кораблей, одна подводная лодка и более 40 летательных аппаратов. В Севастополе на совещании по развитию Военно-морского флота президент напомнил, что вскоре доля современных моделей вооружения в российском флоте превысит 70%. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе научно-практической конференции «Российский ВМФ в ХХI веке» отметил, что РФ продолжает создавать высокотехнологичный Военно-морской флот, способный ответить на любые современные вызовы.

Глава «Украины в НАТО» Романюк назвал заявления о повышенной боеготовности Черноморского флота преувеличением.

«Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе, — просто какая-то гипербола», — заявил Романюк.

Вопреки логике украинского эксперта Румыния, обладающая, по его версии, более мощным флотом, выразила обеспокоенность «наращиванием» Россией военного присутствия в Черном море и призвала к помощи сил НАТО в регионе.

В связи с визитом в Крым МИД Украины направил Москве ноту протеста. Киеву ответили, что российский президент не должен согласовывать поездки в субъекты России с иностранными государствами, и вернули ноту.

«Конечно, Черноморский флот нуждается в пополнении, но и новые корабли вводятся, поступают на службу. Там же появились и новые эсминцы, и малые ракетные корабли на воздушной подушке типа «Самум» и другие. Ситуация там достаточно благоприятная. Да и, если говорить о Черном море, оно же внутреннее, слишком большой флот тоже нецелесообразно держать», — заключил Никулин.

Напомним, что Черноморский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Черном море, которое имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли, авиацию, а также береговые подразделения.