Разбирательство вокруг катастрофы украинского «Боинга» ускорят в Иране

Тегеран, 11 января. Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси распорядился ускорить разбирательство вокруг самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение под Тегераном.

«Судебные органы ВС Ирана в кратчайшее время должны собрать документацию Генштаба ВС, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации», — уточнил Раиси.

Он потребовал предоставить ему полученные результаты, в том числе разъяснения ответственных лиц по поводу определения судебного положения виновных в авиакатастрофе.

Самолет МАУ потерпел крушение 8 января после вылета из международного аэропорта в Тегеране, пишет НСН. На борту «Боинга-737» находились граждане Украины, Германии, Швеции, Канады, Великобритании, Ирана и Афганистана — всего 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Власти Ирана объяснили, что причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка». Дело в том, что после убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом Тегеран перевел свои войска в состояние повышенной боеготовности, ожидая очередного удара со стороны Вашингтона. Украинский самолет пролетал вблизи военного объекта КСИР и был принят за «вражескую цель».

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, передает «Царьград». Президент страны Хасан Роухани пообещал привлечь виновных к ответственности.

Зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что США спровоцировали Иран на удар, который привел к трагедии.