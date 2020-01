Селена Гомес выпустила альбом после пятилетнего перерыва

Лос-Анджелес, 11 января. Американская актриса и певица Селена Гомес сообщила о релизе нового альбома Rare. Это уже третья пластинка в музыкальной карьере Гомес.

Исполнительница из Техаса поблагодарила всех, кто принимал участие в записи альбома. Она выразила надежду, что ее слушатели благосклонно примут пластинку.

«Теперь он ваш Надеюсь, вам понравится», — написала Гомес в Instagram, ее цитирует телеканал «360».

В альбом вошли 13 треков, среди них уже ставшие популярными Lose you to love me и Look on her now. Селена Гомес хорошо подготовилась ко встрече с фанатами. Она лично подписала четыре тысячи дисков, которые подарит поклонникам.

Это первый альбом певицы после пятилетнего перерыва. В 2015 году вышла пластинка Revival, после чего Гомес выпускала только синглы. Ее часто приглашали играть в молодежных фильмах, поэтому звезда какое-то время сосредоточилась на актерской карьере.

Напомним, что в июне прошлого года певица стала самым популярным человеком в Instagram. Она набрала больше всего лайков, в среднем ее пост нравится 2,6 млн подписчиков.

Популярная артистка занимается музыкой с 16 лет, сейчас Гомес 27. Первую пластинку она выпустила в 2013 году. Также Гомес стала известной благодаря отношениям с певцом Джастином Бибером. Их называли одной из самых красивых пар «музыкального Олимпа».

Ранее сообщалось, что в Кемерово отменили концерт российской певицы Валерии. О причинах срыва выступления звезды пока не сообщается.