Успенская заявила, что может выйти замуж за Киркорова

Москва, 11 января. Популярная певица Любовь Успенская помирилась с королем эстрады Филиппом Киркоровым и собралась за него замуж.

Отношения между исполнителями потеплели только в прошлом году. До этого звезды не общались из-за того, что Успенская открыла в Москве караоке-бар, а Киркоров посчитал, что она таким образом хочет составить ему конкуренцию.

«Все недопонимания между нами в прошлом. Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», — сказала 65-летняя знаменитость в интервью «Собеседнику.ру».

Примечательно, что Успенскую не пугает даже то, что она официально замужем за Александром Плаксиным. Впрочем, ходят слухи, что чувства между супругами уже давно охладели. Несколько лет назад муж Успенской уехал в США, и так, как заверила певица, и не вернулся.

Певица добавила, что найти супруга, который выдержит ее график, очень сложно. Она даже обратилась за помощью к журналистам, отметил «Пятый канал».

«Найдите мне такого мужа, который сможет мне угодить. Этого никто не может сделать. А если такой найдется, значит, меня не станет. Я должна быть независима: должна делать то, что делаю», — добавила она.

Звезда также похвасталась подарком, который ей преподнес бывший супруг Примадонны. По словам артистки, Киркоров подарил ей дорогое платье бежевого цвета, украшенное камнями. Как признается исполнительница шансона, платье ей очень идет.