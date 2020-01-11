Депутат Швыткин заявил, что катастрофу «Боинга» в Иране спровоцировали США

Москва, 11 января. США своими действиями спровоцировали Иран на удар, в результате которого потерпел крушение самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат осудил недружественные шаги Вашингтона в отношении Тегерана.

«Спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул он.

«Боинг-737» с девятью членами экипажа и 167 пассажирами на борту разбился утром 8 января спустя несколько минут после взлета. В результате крушения все находившиеся в лайнере люди — граждане нескольких государств — погибли.

Трагедия произошла спустя считанные дни после того, как американские силы по инициативе президента США Дональда Трампа жестоко убили в Ираке командующего элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани, которого в Иране называют национальным героем. ВС Ирана в ответ нанесли ракетный удар по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф объяснил, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно», причиной стала «человеческая ошибка». Министр принес свои искренние извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

В генштабе страны уточнили, украинское воздушное судно пролетало вблизи военного объекта КСИР и было принято за «вражескую цель». Самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности, которая была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал довести до конца расследование авиакатастрофы «Боинга-737» и привлечь виновных к ответственности.