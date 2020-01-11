Бузова перевезла жениха из Куршевеля в самую дорогую виллу на Пхукете

Москва, 11 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова вместе с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном после отдыха в снежном Куршевеле прилетела в зеленый Таиланд. На острове Пхукет звезда сняла виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское море, стоимость за ночь в которой составляет не меньше 106 тысяч рублей.

Новый год певица с избранником встретила на горнолыжном курорте во французских Альпах. Влюбленные регулярно делились с подписчиками в Instagram трогательными совместными фото и видео. Однако позднее Бузова заинтриговала фанатов, сообщив, что ожидает долгий перелет из зимней сказки, а затем — отпуск.

Певица сохраняла тайну до последнего и только по прилете призналась, что вместе с женихом они прибыли на Пхукет. Чтобы расслабиться в теплых краях, влюбленные арендовали самую дорогую виллу на одном из лучших тайских островов с личным бассейном и террасой.

«Ну привет, отпуск. Сегодня впервые за долгое время не ставила будильник. Прихожу в себя после долгого перелета и пока даже не верится, что можно просто ничего не делать. Ура!» — поделилась с подписчиками знаменитость.

Стоимость за ночь в бунгало, где поселились Бузова и Манукян, варьируется от 106 000 до 388 442 рублей. Как сообщает «КП», предложений дороже на Пхукете нет.

Специально для фолловеров телезвезда провела по вилле экскурсию, а позднее опубликовала из новой локации снимок у бассейна в купальнике и пляжной тунике.

Фото решил прокомментировать Манукян. Он написал возлюбленной: «Красотка моя». На это ведущая ответила ему эмодзи из сердечек.

Позволить себе дорогой отдых Бузова вполне может. В 2019 году журнал Forbes провел исследование и выяснил, кто из отечественных блогеров сумел лучше всего монетизировать свою страницу в Instagram. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» и владелица нескольких бизнесов заняла третье место в рейтинге, уступив «серебро» блогеру и телеведущей «Пятницы» Регине Тодоренко, а золото — журналистке и телеведущей Ксении Собчак, сообщает «Ридус».